O treinador do Sporting, Ruben Amorim, mostrou confiança no objetivo de chegar à Liga dos Campeões 2023/24, crendo que se a equipa ganhar os nove jogos que faltam no campeonato, vai atingir pelo menos as pré-eliminatórias, através do terceiro lugar. Por outro lado, não escondeu que o título é «quase impossível».

«Acredito que se ganharmos os jogos todos até ao fim vamos à Liga dos Campeões, ou pelo menos à pré-eliminatória, é nisso que acredito. Temos de olhar um bocadinho para os outros, porque eles têm de perder pontos. O Benfica já está com vantagem grande, é o único com quem jogamos. FC Porto e Sp. Braga estão mais perto, já jogamos contra eles, portanto eles têm de perder pontos noutros jogos e é nesse aspeto que temos e olhar para eles, mas sem nos distrairmos. Temos de ganhar os jogos todos. Vai ser difícil, mas acredito que conseguimos ganhar os jogos todos até ao fim. É o nosso foco, jogo a jogo. Não vale a pena pensar muito à frente. Acredito que, se ganharmos os nossos jogos, vamos pelo menos à pré-eliminatória», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara.

«Não podemos deitar a toalha ao chão, mas tento olhar para o que tem acontecido no campeonato e não acredito que consigamos recuperar até ao primeiro lugar. Não vou esconder isso dos meus jogadores. Sou sincero nesse aspeto, é difícil chegar ao primeiro lugar. No ano passado, estávamos a seis pontos do FC Porto e eu sentia que era difícil o FC Porto perder pontos naquela reta final e lembro-me de ser criticado por isso. O nosso objetivo é ir à Liga dos Campeões, o campeonato está muito difícil, diria que chegar ao título torna-se quase impossível. Só falo por mim, não falo pelos outros. Os outros, não interessa o que acham. Acho é que, em relação a nós, é difícil chegar lá», completou.

O Sporting-Santa Clara joga-se a partir das 20h30 de sábado, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.