O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Midtjylland (1-1), do playoff da Liga Europa:

[Mais um erro de Adán] «Dizer que, e não é desculpar nada, ele uns minutos antes fez uma defesa extraordinária e salvou-nos um golo. Olho para aí. Claro que ele sabe que errou, bateu mal na bola. Sou muito exigente com eles, sei o que estão a passar. Houve dias em que estava louco com eles, hoje não estou, por muito difícil que isso seja de perceber. Eles sentem muito o ambiente. Prefiro que demorem dez minutos a chegar à baliza, garanto que é melhor do que estarmos a meter a bola na frente. Exijo o máximo deles, mas sei que as pernas estão pesadas e já vi jogadores muito experientes a passar por isto. Vou tentar ajudá-los.»