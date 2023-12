O Sporting é líder do campeonato, mas tem sofrido em quase todos os jogos e com isso os holofotes têm estado, também, sobre Antonio Adán, o dono da baliza leonina.

Questionado esta sexta-feira, na conferência de imprensa prévia ao encontro em casa do Vitória, sobre uma eventual quebra de forma do guarda-redes espanhol, Ruben Amorim lembrou a situação de Pedro Gonçalves e deixou uma garantia: ir ao mercado não é opção.

«O nosso pensamento não está nesse aspeto [mercado], temos jovens a crescer. Se olharmos para as estatísticas não há como mudar isso, mas nós fazemos uma avaliação, e vamos fazê-la. Olhando apenas para as estatísticas, é curto para entendê-las», começou por dizer.

«O Adán trabalha bem, mas também não tem tido sorte, tal como o Pote. Acho que o Pote está bem, mas não tem tido os mesmos números e as estatísticas dizem que ele está com um rendimento inferior. Acreditamos muitos nos jogadores, tenho a certeza que vai melhorar. As estatísticas são importantes, mas se não olharmos para o que está a volta, torna-se numa avaliação muito superficial», prosseguiu, antes de concluir sobre o tema: «Acreditamos muito nos nossos guarda-redes. Não estou a pensar em mais ninguém para a baliza. Acho que toda a equipa vai melhorar.»

Já sobre Coates, defesa que está suspenso e por isso não é opção para o jogo frente ao Vitória de Guimarães, o técnico da formação de Alvalade afirma que é hora de outros jogadores se chegarem à frente.

«Toda a gente tem de chegar-se à frente, a equipa tem de crescer neste aspeto. Com o Arsenal conseguimos ganhar o ano passado sem o Coates, com a Atalanta ele entrou na segunda parte e a equipa acalmou, apesar de já não ter sentido o mesmo em Bérgamo.»

«O Seba não será eterno – também não está para acabar –, e com o desenrolar da idade tem de haver uma maior rotação e toda a gente tem de chegar-se à frente. Um clube como o Sporting não pode estar dependente de um jogador para ser forte e ter um líder. Estou mais preocupado com as questões futebolísticas do que com a questão da liderança», atirou.