O Estádio de Alvalade tem sido uma fortaleza para o Sporting esta época, principalmente na Liga, e Ruben Amorim reconhece isso mesmo.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Vitória de Guimarães, o técnico leonino elogiou a postura das bancadas durante esta época, e que ajudaram a equipa a ultrapassar momentos difíceis.

«O que foi preparado é tentarmos atingir os nossos objetivos e ganharmos os jogos todos. Em todos os campeonatos é preciso ganhar em casa e fora. O nosso público ajudou-nos muito em momento muitos difíceis. Noutros anos era difícil lidar com um golo sofrido, mas este ano, nos momentos certos, Alvalade foi muito forte nesse aspeto e levou-nos para a vitória. Todo o contexto ajudou, quando há um jogo em Alvalade vê-se o apoio que temos. Os adeptos foram o 12.º jogador e tornaram a vida muito mais difícil», afirmou.

«Se estão convocados? É obrigatório, é como o Neto, não podem faltar», acrescentou.

Amorim foi depois questionado sobre Roger Schmidt, e se o treinador do Benfica deve ou não ter esperança no título, dada a diferença pontual entre as duas equipas.

«Isso depende das pessoas. Pela minha experiência, quanto mais as semanas passam, e não é só o resultado, é a forma como jogar, vai tirar esperança aos adversários. Digo isto porque já vivi isto. Nada está feito, basta apenas um pequeno percalço que tudo muda. Queremos ganhar o nosso jogo e seguir o nosso trajeto.»