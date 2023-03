O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Boavista (3-0), em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga:

[Era a exibição que a equipa precisava?] «Acima de tudo era o resultado que precisávamos. Devíamos ter feito mais golos, mas controlámos bem o jogo. Sobre o cansaço, temos de estar habituados a jogar de três em três dias, mas também temos feito rotação, e a verdade é que a dinâmica da equipa mantém-se. Preparar o Arsenal com uma vitória é importante.

[Sporting chegou atrasado ao campeonato?] Esta equipa chegou atrasada, mas temos de ver que há jogadores que entraram que estão a mostrar uma qualidade diferente. Estamos mais compactos e sim, diria que o Sporting chegou atrasado, mas culpa é de todos nós. Já estávamos habituados a ganhar todos os jogos, fizemos copy paste, levámos umas pancadas e foi difícil recuperar. Mas olhando para segunda volta, temos mais oito pontos do que na primeira. Estaríamos em segundo, é uma diferença grande. Há que continuar.

[Sensação da equipa para o jogo com o Arsenal] Obviamente, temos boas sensações do jogo, hoje não foi dividido. Contra o Arsenal sofremos bastante a defender, mas criámos ocasiões. Todas as sensações que são vitórias, não sofrer golos, batermo-nos com uma equipa como o Arsenal, dá-nos confiança. Não podemos estar iludidos, o Arsenal vem com uma velocidade diferente e temos de ser inteligentes. Mas estaremos preparados e muito confiantes.

[Foi o jogo perfeito que idealizava] Foi um o jogo perfeito porque a equipa manteve-se concentrada. A prioridade da equipa é o campeonato e agora vamos preparar o Arsenal depois de uma vitória. Sabemos que vamos correr mais do que estamos habituados, vamos ter de defender mais e ter muita qualidade na saída de bola. Mas foi um excelente jogo para começar a preparar esse jogo.»