Ruben Amorim assumiu que Afonso Moreira e Dário Essugo podem vir a ser emprestados até ao fecho do mercado, mas não confirmou ainda a contratação de Koba Koindredi ao Estoril, que poderia chegar como presente de aniversário, uma vez que o treinador dos leões acabou de festejar 39 anos.

Koba Koindredi jogou no sábado à noite a final da Taça da Liga, diante do Sp. Braga e, ao que tudo indicam, vai ainda treinar esta tarde com o Estoril, mas Ruben Amorim não revela como está o processo de negociação com os canarinhos.

«Em relação ao mercado vocês já sabem qual é a resposta, não vi jogo nenhum da Taça da Liga, sem ser o nosso, porque não quis ver, obviamente. Só pensamos no Casa Pia e a única prenda que queria era a vitória sobre o Casa Pia porque foi uma semana longa, parece que demorou um mês entre jogos. Sinto que a equipa ainda está no jogo passado, portanto, eu sinto isso, só quando a bola rolar frente ao Casa Pia é que certas coisas vão desaparecer da nossa equipa. O que nós fizemos foi olhar para o Casa Pia, eles têm a informação toda, mas nunca precisamos tanto de um jogo para voltar ao nosso andamento», limitou-se a referir quanto a Koba.

O jogo com o Casa Pia será o último do Sporting antes do fecho do mercado e, em caso de um clube bater a cláusula de Gyökeres na próxima semana, Amorim garante que o Sporting não irá à procura de um substituto do goleador sueco.

«Em relação à capacidade que temos até ao fim do mercado, não iriamos fazer nada, porque não fazemos nada à pressa. Todos os jogadores que possam substituir os nossos, precisam de muito trabalho, precisamos de fazer vídeos para eles, mostrar a ideia que temos para eles, mostrar como é bom viver em Lisboa, o acompanhamento que nós fazemos a cada jogador, a forma como tratamos as suas famílias. É um bolo que vendemos aos jogadores e que, em três dias ou quatro, não poderemos fazer. Se algo acontecer assim, teremos outros jogadores e seremos competitivos na mesma», explicou.

Quanto a eventuais saídas de jovens jogadores da formação, por empréstimo, o treinador foi bem mais claro. «O Afonso Moreira poderá ser emprestado, o Dário Essugo também, vamos ver até ao final do mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Em princípio, não haverá muitas mexidas no nosso plantel até ao fim do mercado», destacou ainda.