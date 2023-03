O treinador do Sporting, Ruben Amorim, sublinhou este sábado que a equipa tem de estar preparada para os ambientes que enfrenta no estádio e lembrou o que aconteceu quando a equipa sofreu o primeiro golo contra o Arsenal, no empate a dois golos da passada quinta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Em jeito de brincadeira, ao longo da resposta, o técnico dos verde e brancos disse até que «se calhar» é preciso colocar um DJ a passar música antes dos jogos.

«Temos de estar preparados, por isso é que um clube grande temos muitas regalias e esse lado: tivemos um grande ambiente no Arsenal, mas das primeiras perdas de bola, um “bruááá”. Quando sofremos o primeiro golo, quantas pessoas pensaram no estádio: “isto outra vez, um golo de bola parada”. A forma como demos a volta, depois os adeptos começam a acreditar», referiu, em conferência de imprensa.

«O futebol é muito puxado pelos adeptos, principalmente pelas equipas. Se tivermos de voltar a sentir os “bruáás” é a nossa responsabilidade. Ajudava mais termos um ambiente diferente? Ajudava. Também, se calhar, temos de meter um DJ e aumentar a festa antes dos jogos (risos). Em tudo isso podemos crescer muito, temos um grande potencial, olhar para o plano todo e melhorar», finalizou.

O Sporting-Boavista tem apito inicial agendado para as 20h30 de domingo. João Pinheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.