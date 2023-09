Paulinho começou a época a todo o gás, com quatro golos nas primeiras três jornadas na Liga, e cresceu a expectativa de ver o avançado do Sporting regressar à Seleção Nacional.

Ora, isso não aconteceu e Roberto Martínez optou por chamar apenas Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. O selecionador nacional justificou a ausência de Paulinho com o grande nível de competitividade que essa dupla oferece, até porque, disse, o atleta dos leões «é um jogador de área, um finalizador».

Questionado sobre o assunto este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Sp. Braga, Ruben Amorim afirmou que é bom sinal que Martínez olhe para Paulinho como um finalizador.

«Não quero concordar ou discordar, é a opinião de um treinador, que é o nosso selecionador, que olha para o Paulinho como um finalizador. É um bom sinal, o Paulinho sempre foi acusado de ser um avançado que trabalhava bem fora de área», disse.

«Muitos jogadores podiam ter sido convocados, temos vários aqui, e agora têm de continuar a trabalhar sem fazer caso disso. São escolhas de um selecionador que tem de ter também resultados. Nós pedimos aos selecionadores que tenham resultados e às vezes o manter os jogadores ajuda a criar uma dinâmica», acrescentou.

Amorim concluiu depois: «Eu acho que alguns jogadores do Sporting já deviam ter sido chamados há algum tempo, não foram, portanto é seguir em frente.»

O técnico leonino defendeu ainda que «a Seleção não deve servir para ajudar jogadores em momentos maus, nem dar prémios a momentos bons». «Deve ser o objetivo dos melhores. E, por vezes, há situações em que o estilo de jogo de um determinado jogador, apesar do bom momento, não ajuda. Os jogadores do Sporting devem merecer a chamada, e não que seja um prémio. E alguns merecem. Os jogadores do Sporting não devem ter esse prémio, devem ter essa oportunidade», concluiu.