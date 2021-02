Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o dérbi com o Benfica em Alvalade:

«O Paulinho é um avançado diferente dos que tínhamos. O Sporar já não está connosco e eu já tinha dito que ele e o Tiago Tomás têm características muito parecidas.

Agora temos o TT e o Paulinho com características muito diferentes.

Sabem a opinião que tenho do Paulinho: para mim é o melhor nove do país. É o avançado indicado para a nossa ideia.

Tem um carácter muito grande e essas coisas valem muito dinheiro. Tem uma ambição muito grande. Custe o que custar, o valor dele não interesse: e ele tem a plena noção de que se não correr não joga. Tem o carácter desta equipa e é um jogador à imagem do Sporting e do nosso grupo.»

[Mais sobre Paulinho. Sente-se obrigado a ser campeão depois do forte investimento nesta contratação?]

«Não me sinto nada obrigado. Percebo a ideia de que contratámos um jogador e agora temos de ser candidatos ao título.

O que outros clubes gastaram num, nós gastámos com todos. Somos, penso, a equipa que joga com mais juniores no campeonato. O Matheus Nunes fez uma grande exibição, está a crescer a olhos vistos, mas no ano passado jogava nos sub-23 e o Dani nunca jogou na primeira liga. Percebo a ideia, onde querem chegar, querem meter pressão e é normal, porque estamos a jogar bem. Mas o Sporting contratou um jogador e há clubes em Portugal que contratam por estes valores há vários anos. O Sporting não.»

[Sobre a contratação de João Pereira]

«Só temos o Porro para aquela posição. Juntamente com Paulinho, é uma pessoa que conheço bem. Tem um carácter muito forte, está identificado com o clube, conhece a pressão do clube. Passa muito por não querer arriscar: queremos ir buscar jogadores que sabemos que têm o mesmo espírito do grupo. Apesar dos 36 anos tem uma grande rotação, tem um grande coração, é muito ‘ranhoso’, encaixa perfeitamente na nossa ideia e é muito bem-vindo.»

[Sobre Matheus Reis, outro dos reforços do Sporting]

«Em relação ao Matheus Reis, é uma substituição para o Borja. Pode jogar como central e lateral. Se quisermos soltar mais um central no ataque, ele tem essas características. Já o fez no Rio Ave. É um jogador que tem bastante andamento e tem muito futuro porque é jovem e enquadra-se na nossa ideia.»