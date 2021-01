O treinador do Sporting, Ruben Amorim, dissecou as características dos jogadores do Sp. Braga em menos de um minuto, na antevisão ao duelo com os minhotos, na Taça da Liga. Só faltou mesmo o guarda-redes Matheus, naquele que é o onze mais provável de Carlos Carvalhal.

Antes disso, porém, o técnico foi questionado sobre se espera diferenças na final deste sábado para o jogo do campeonato, que os leões venceram.

«Não espero muitas, são duas equipas que já se conhecem melhor porque já se defrontaram, se calhar, pode haver alguma diferença nos centrais, porque aqui [em Alvalade, a final é em Leiria] jogaram o Raul e o Rolando e no último jogo estiveram o Tormena e o Carmo [no Sp. Braga]», respondeu Amorim, na sala de imprensa.

«As ideias não têm mudado, as equipas têm continuado fortes, mas cada partida tem a sua história. Podemos retirar informação do último jogo, mas nada mais do que isso», continuou.

Perto do fim, Ruben Amorim foi questionado sobre se Pedro Gonçalves poderia baixar para médio, para conter um meio-campo com três homens dos minhotos, ou seja, dar equilíbrio aos leões.

«Os treinadores jogam com as características dos jogadores. Se calhar o Pedro Gonçalves vem para dentro para desequilibrar e não equilibrar», argumentou.

«O Fransérgio [do lado do Sp. Braga] também cobre um dos centrais na nossa saída de bola e o encaixe é quase perfeito. O Pedro Gonçalves ou quem jogar não vai ter essa função de ajudar no meio», acrescentou.

Foi, então, a altura em que Ruben Amorim, em cerca de 50 segundos, dissecou o tipo de jogo e características dos jogadores minhotos, um por um, com a exceção do guarda-redes.

«Espero um Sp. Braga muito igual ao que tem vindo a ser. O Galeno muito forte no um para um bem encostado na linha, o Ricardo Horta no espaço entre as linhas, o Paulinho no apoio frontal e no espaço. O Esgaio sempre com uma rotação alta, sempre a procurar o espaço ou a combinação com o Ricardo Horta. O Castro e Al Musrati muito intensos e fortes nos duelos, o Sequeira tanto joga a central como a lateral, é um dos centrais que carrega mais a bola. O Tormena muito rápido no espaço, o Carmo muito alto, forte, com pancada forte no jogo longo.»

Pelo que disse, esse é o onze que esperará Amorim neste sábado, ele que tem um conhecimento profundo do grupo minhoto, pois se o Sp. Braga defende o título, o mesmo é verdade para Amorim que o conquistou na época passada ao serviço dos arsenalistas.

«Conheço bem o plantel, mas isso não interessa nada. O Sp. Braga é muito forte e entende bem os momentos do jogo. O Ricardo Horta se estiver marcado dentro vai jogar fora, porque ele faz isso naturalmente. Portanto, vamos tentar fazer o mesmo que eles vão tentar fazer a nós, que é tentar desequilibrar-nos, criar espaço para oportunidades. Temos de estar focados no que vamos fazer», concluiu.