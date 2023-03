O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, após eliminar o Arsenal:

[Penáltis e golo de Pote] «Os penáltis eu nunca vejo, depois fui lá atrás falar com o Viana um assunto que não posso dizer qual é que é. Depois fui para o banco porque nunca vejo os penáltis. Então agora vou mesmo manter isso. O golo de Pote é especial de um jogador especial, que nem sempre está tão bem nos jogos. Passou para médio, passa muito tempo sem marcar golos, isso faz-lhe falta, depois anda sempre a mudar de posição, é prejudicado por isso. Mas fez um golo especial porque um jogador especial. Ele estava em cima da bola. Puskas como o Nuno Santos? Estamos à espera do próximo jogo para ver quem se junta à festa.

«O prolongamento foi muito difícil para nós, eles estiveram mais fortes, mas nós aguentámo-nos bem. Em relação ao prémio Puskas, eu não tenho preferidos, ao contrário do que se pensa. Acho é que o Pote não fez o melhor dos jogos. O que digo do Nuno Santos, digo do Pote: hoje fez um bom jogo, correu muito, mas não foi o melhor jogo. Mas fez um golo que vai chamar à atenção. O que digo é que podemos fazer isto todos os jogos no campeonato, e, portanto, cria-me frustração, mesmo ganhando. Em relação ao Puskas, vão ter de escolher, mas acho que vão entrar os dois na luta.»