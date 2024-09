O treinador do Sporting, Ruben Amorim, respondeu esta segunda-feira sobre a evolução da equipa e se, nesta altura, o que falta ao clube é dar o salto na afirmação europeia. O técnico diz que «dá para perceber» que os leões estão «num patamar diferente» e lembrou o que acontecia no passado com o Sporting e coisas que então eram ditas.

«Acima de tudo, dá para perceber que estamos num patamar diferente, antigamente costumava-se dizer que não chegávamos ao Natal no nosso campeonato, agora acho que já provámos que comos competitivos, ano após ano, tirando um ano em que, no início, estragámos tudo. Agora as pessoas esperam que possamos dar o passo seguinte, na Europa. Vamos tentar corresponder a esse pedido dos adeptos», afirmou Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o PSV Eindhoven.

O técnico falou ainda do que pode ser, por parte do PSV, uma marcação especial a Viktor Gyökeres, dizendo que, se houver dois homens mais atentos ao sueco, eventualmente surgirão outros espaços para serem aproveitados.

«Gyökeres? Para o tirar completamente do jogo, abrirão outros espaços…»

«Se tiram mais um jogador para marcar o Viktor, por exemplo, haverá um jogador livre. E essa forma de ver o jogo [ndr: se o PSV o fizer] não vai mudar a nossa forma de jogar ou de abordar o jogo amanhã. Nós somos uma equipa, o Viktor tem características especiais, mas para se tirar o Viktor completamente do jogo, terão de abrir-se outros espaços e nós poderemos aproveitar isso», referiu, abordando também, quando questionado por Franco Israel, a evolução do guardião, que assumiu a titularidade nos últimos jogos, na sequência da lesão de Vladan Kovacevic.

«Franco Israel está mais preparado»

«O Franco não ganhou muito a trabalhar comigo, ele trabalha com o Vital. Nota-se que é um guarda-redes mais confiante agora, melhorou o jogo com os pés, a potência com que bate na bola e esses pormenores são importantes. E depois, no ano passado, de provar a si mesmo que estava preparado numa fase decisiva do campeonato, em que correspondeu muito bem, é um jovem mais adulto e preparado, com características boas, um guarda-redes de seleção e está pronto amanhã, se for chamado», defendeu.

«Daniel Bragança tem capacidade para chegar à seleção»

Outro jogador que foi analisado por Amorim foi o médio Daniel Bragança, que esteve consigo na conferência de imprensa de antevisão. «O Dani tem sido uma surpresa, ele lesionou-se e ficou melhor jogador. É, se calhar, o jogador mais injustiçado desde que estou no Sporting, merecia mais. É um jogador diferente, é um jogador que tem capacidade para chegar à seleção. Também eu tenho de ajudá-lo, para as pessoas, como vós, jornalistas, olharem para ele como um titular. Para mim é, às vezes tenho é de fazer a gestão de acordo com as características. Todos merecem jogar, a única preocupação é se algum deles se lesiona. O Dani fez por merecer o momento que tem, sofreu muito, mérito dele estar aqui», apontou.