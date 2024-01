O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sp. Braga (1-0), na meia-final da Taça da Liga:

[Análise] «O que falhou foram os golos. A seguir ao golo do Sp. Braga estivemos um pouco perdidos, só. O que falhou foi que o Sp. Braga marcou na única oportunidade que marcou e nós tivemos muitas e não conseguimos fazer golo.

[Sobre a substituição de Coates] Simplesmente houve o golo do Sp. Braga, queríamos meter mais um jogador na frente. O Coates sai porque agora temos avançados que podem preencher essa área [bolas paradas]. Com o Trincão a jogar no lugar do Esgaio íamos jogar homem a homem e queríamos três jogadores mais rápidos na defesa. Às vezes os treinadores acertam, mas parece-me a mim que o pior momento foi depois das alterações, não assentámos logo.

[Sobre a reação dos adeptos apesar da derrota] É muito óbvio, há jogos em que uma equipa é superior, mas temos vários momentos em que não está a dominar o jogo e depois os adeptos não gostam dos resultados. Não estão satisfeitos, mas foi tão óbvio que queríamos ganhar, jogámos bem. Os sportinguistas veem uma equipa a dar tudo, apoiam, porque sabem que há mais títulos, isto não acaba aqui.»