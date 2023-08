Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Vizela no Estádio José Alvalade (jornada 1 da Liga 2023/24):

«Entrámos bem, a empurrar o Vizela para o seu meio-campo, com qualidade de jogo. Chegámos ao 2-0, tínhamos o jogo completamente controlado e nos últimos 5 minutos da primeira parte fomos entregando o jogo.

O Dani não conseguiu voltar devido à pancada na cabeça e sentiu-se um bocadinho. Depois, entrámos na segunda parte muito apáticos. Sempre a pensar que o jogo ia correr bem e que iríamos marcar o terceiro golo. Tivemos as nossas oportunidades, mas a verdade é que partimos completamente o jogo. Nós e o Vizela, mas o Vizela tinha de ir atrás do resultado.

O Vizela chegou ao golo do empate e sentiu-se a ansiedade a voltar ao estádio. Sem tempo para assentar depois do primeiro golo, perdemos a bola e sofremos o segundo golo. A partir daí tomámos conta do jogo, também com alguma alma e muito coração. Fomos felizes no final, mas é daqueles dias em que é sempre bom quando se ganha os três pontos. É um bom sinal começar logo assim. Temos de estar sempre preparados, porque as coisas podem mudar rapidamente. Temos de ter atenção a isso, porque somos candidatos ao título, temos essa pressão e temos de manter sempre a concentração até ao fim.»

[Como justifica a apatia da equipa?]

«Não há grande justificação. É uma coisa de todos. A verdade é que entrámos muito apáticos. Talvez excesso de confiança, o jogo estava controlado e não deixámos o Vizela sair do seu meio-campo durante a primeira parte. Partimos o jogo e não tivemos grande reação quando perdíamos a bola. O Pote teve oportunidades para rematar várias vezes à frente da baliza. Sofremos um golo, sofremos outro e a partir aí o jogo muda completamente. Se eu soubesse justificar, não teria acontecido, mas a verdade é que o 2-0 é sempre complicado. Sofremos um golo e sente-se logo no estádio. Há que não facilitar um milímetro.»

[Hoje viu-se um Sporting bipolar e também com estrelinha]

«Vamos pela estrelinha. Foi a estrelinha e demos a volta ao resultado.»

[Adeptos assobiaram a equipa. Os jogadores e o treinador têm noção de que a exigência subiu esta época?]

«Assobios? O que eu vi foi um clube grande. Também já tive a minha carreira de jogador. Uma primeira parte em que toda a gente estava entusiasmada, não deixávamos o Vizela sair e podíamos ter resolvido o jogo. Depois, chama-se futebol. Entrámos mal, sofremos dois golos e isto complicou-se. Chama-se a isto jogar num clube grande. Assobios? Uma equipa está a ganhar 2-0, fica 2-2, as substituições são erradas porque a equipa não melhora e os adeptos ficam insatisfeitos, porque olham para uma equipa que quer lutar pelo título e que em casa, com o jogo controlado, deixa o adversário dar a volta… Temos sempre a mesma pressão, esgotámos o estádio e eu diria que os sportinguistas não estão contra a equipa. Estão bem com a equipa. Simplesmente, reagem como adeptos de equipa grande. Estão lá num bom momento e num mais difícil estão lá, mas demonstram que estão chateados. No fim, cantam todos a música do Paulinho e estão a sair contentes para casa. O que aconteceu foi futebol e reações de adeptos de um clube grande, nada mais do que isso.

O que interessa é que, mesmo com os problemas todos, conseguimos ganhar. Sobrevivemos e agora é preparar o Casa Pia para que isto não aconteça.»