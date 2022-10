O Sporting pode garantir nesta terça-feira, pelo segundo ano consecutivo, um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A situação dos leões na Liga dos Campeões contrasta com a má época a nível interno: 5.º lugar da Liga a 12 pontos do líder Benfica e eliminação da Taça de Portugal logo ao primeiro jogo.

Para Ruben Amorim, que já garantiu que no final da época fará uma avaliação global ao seu trabalho e ao que a equipa cumpriu ou deixou de cumprir, uma eventual passagem à próxima fase na Champions não pesará nessa avaliação nem na possibilidade de continuar em Alvalade.

«Nada, nada! Eu avalio todos os dias se sou a pessoa certa para o futuro do Sporting. Podemos falhar objetivos, mas em todas as épocas começamos do zero e com novos objetivos. A única avaliação que faço é ter noção da exigência do clube, dos objetivos que atingimos ou não e principalmente se sou a pessoa certa para o clube. Gosto de assumir as minhas responsabilidades. O fator mais importante que acho que a nossa equipa técnica trouxe para cá foi exigência sem qualquer tipo de desculpas e isso serve para os dois lados. Se é boa na parte boa, na parte má temos de sofrer essas consequências. Farei objetivamente essa avaliação», disse em conferência de imprensa.

Para Amorim, os oitavos nada mexem com essa avaliação. «Diz mais do treinador quando somos uma equipa melhor e somos consistentes a ganhar a equipas que não têm os mesmos valores que nós e nós não temos tido essa capacidade. Na Champions é um bocado ir à luta contra equipas que têm grandes orçamentos e isso não diz muito de uma equipa grande. Diz muito de uma equipa talentosa que pode ter bons momentos mas que não tem consistência. E estamos a falhar naquilo que é preciso a uma equipa grande: ter consistência. A minha avaliação tira um bocadinho de parte a Liga dos Campeões. Dá-nos uma avaliação em que em jogos grandes conseguimos fazer o que é preciso e não temos conseguido fazê-lo na nossa Liga. E isso diz mais sobre mim do que os resultados na Champions», afirmou, recusando comentar se o seu futuro à frente da equipa possa ficar ameaçado por uma eliminação imediata da Champions.

«Farei a avaliação no fim. Não ponho esta questão, porque acho que vamos passar. Estou muito confiante na nossa equipa e não vou responder a essa pergunta, porque isso não entra na minha cabeça», rematou.