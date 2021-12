O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense (3-2), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Garante que fica no Sporting se o Benfica pagar a sua cláusula?] «Sou treinador do Sporting, vou trabalhar muito para manter o meu lugar. Temos a prova do que aconteceu com o Benfica, num ano e meio inverteram-se as posições. Gosto de aqui estar, não quero perder o meu lugar e vou trabalhar para isso.»