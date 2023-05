O treinador do Sporting, Ruben Amorim, reforçou esta sexta-feira que os leões têm objetivos que «nada» têm a ver com o Benfica ou com o FC Porto e que podem apenas estar relacionados com o Sporting de Braga dado que o Sporting ainda está «matematicamente na luta» pelo terceiro lugar.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da 32.ª jornada da I Liga, Amorim apontou o «foco no Marítimo» e que a equipa vai só pensar depois no dérbi da 33.ª jornada com o Benfica. Ainda assim, o técnico admitiu que prefere enfrentar um rival «na máxima força, sem festa» e explicou-se com o exemplo da visita dos leões ao Dragão, a 15 de julho de 2020, num jogo em que o FC Porto ainda não tinha garantido o título, que acabou por selar, ao bater os verde e brancos por 2-0.

«Nos nossos primeiros meses aqui, eu na altura queria que o FC Porto ainda não tivesse sido campeão para irmos ao Dragão e os jogadores sentirem na pele o que é jogar contra uma equipa que está em primeiro para ser campeã, para que, no ano a seguir, utilizassem isso no futuro. A minha ideia mantém-se prefiro jogar com um Benfica na máxima força, sem fazer festa nenhuma, mas teremos tempo para chegar a esse momento. A minha observação há três anos, de que queríamos preparar o futuro da melhor maneira, volto a dizer este ano. Não tenho qualquer preferência, quem for campeão será, quando não somos, perdemos e o resto não interessa. O foco está no Marítimo e logo pensaremos no Benfica», apontou.

Amorim falou ainda do dérbi na perspetiva que o objetivo do Sporting é «festejar campeonatos» e não as vitórias.

«Em relação às alegrias, mal estaríamos se estivéssemos há dois anos a festejar uma vitória no campeonato e fôssemos comparar essa alegria numa vitória contra o Benfica. Volto a dizer, queremos títulos, não apenas jogos, sejam eles contra as melhores equipas em Portugal. Eu não posso pensar como os adeptos. Eu olho para o Sporting e vejo o Sporting de uma maneira: só vamos festejar se ganharmos os campeonatos. Essas vitórias, eu penso que não devemos festejar. Agora, devemos fazer tudo para vencer todos os jogos. Não sou ingénuo, sei o significado para os adpetos, mas como treinador, nem quero fazer ma ligação entre uma coisa e outra. Não tem nada a ver, o nosso objetivo é festejar campeonatos», explicou.

O Sporting-Marítimo joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.