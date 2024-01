Na antevisão ao encontro do Sporting com o Estoril, Ruben Amorim começou por abordar as ausências na defesa, mas sem revelar se o reforço Rafael Pontelo será titular.

«Não vou dizer quem vai ser titular. Está convocado, é uma opção. Mas não vou dizer se será titular, porque poderia se perceber vai jogar à esquerda, quais seriam as opções, mas não vou dar nada ao Vasco Seabra», defendeu o técnico.

Ainda assim, o Sporting continua sem Coates, St. Juste, Fresneda, por lesão, nem Diomandé ou Morita, ao serviço das respetivas seleções.

«Temos condições para apresentar um onze de qualidade, apesar das baixas que já conhecíamos. O Coates não está apto, nem o St. Juste. O Fresneda continua a sua recuperação, mas vamos apresentar um onze forte», garantiu Amorim.

O Sporting-Estoril está agendado para o fim da tarde desta sexta-feira, a partir das 18h45. Siga o jogo da 16.ª jornada da I Liga, ao minuto, no Maisfutebol.