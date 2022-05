O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Gil Vicente (4-1), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[Vitória do compromisso da competência e da eficácia?] «Da eficácia nem tanto, tivemos oportunidades para fazer mais golos. Mas fomos muito competentes, jogámos com alegria e dominámos. Foi mais uma boa exibição da equipa, e que dá sempre uma boa resposta quando é preciso.

[Apuramento para a Champions] Sim, era muito importante, permite-nos estar com os grandes clubes. Depois podemos ter grandes noites como o Dortmund, ou noites difíceis como o Ajax ou o City. É não esquecer isso, para o ano vai ser mais do mesmo, mas estamos mais experientes. E financeiramente ajuda o clube e permite ao treinador fazer mais pressão à direção para manter um grupo que está a crescer, mas ainda tem muito potencial.

[Vai torcer pelo Benfica no jogo com o FC Porto por causa das contas do título?] Acho muito difícil, o FC Porto ainda tem uma grande vantagem. O que quero é vencer o Portimonense, fazer a nossa parte. Garantimos o segundo lugar, agora temos de focar neste final de campeonato e começar a preparar a próxima época.»