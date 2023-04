Atualmente no 4.º lugar da Liga, o Sporting está fora dos lugares de apuramento direto (e indireto) para a Liga dos Campeões.

Na sexta-feira, há clássico na Luz entre Benfica e FC Porto e Ruben Amorim foi questionado se estaria a torcer pelos encarnados, já que os dragões, a dez pontos das águias, estão, ainda que a distância considerável (oito pontos, mas mais um jogo realizado) mais próximos.

«É uma constatação óbvia, mas também temos de passar o Sp. Braga e não perder pontos. Obviamente, dá-nos mais jeito que o FC Porto perca pontos, porque está mais próximo, mas são aqueles jogos que é indiferente. Alguém vai perder pontos. Mas o nosso foco é ganhar os nossos jogos. Nem pensei no clássico e não vamos perder tempo a pensar nesse jogo», vincou o treinador dos leões na antevisão ao jogo em atraso com o Gil Vicente.

Amorim reconheceu que o apuramento para a Champions é muito importante para o clube, tal como reconheceu o presidente Frederico Varandas numa entrevista concedida na véspera à Sporting TV, para que seja possível reter mais jogadores de qualidade.

«Estamos na luta. Obviamente que o planeamento está a ser feito com e sem Champions League. E depois vamos ver que tipo de jogadores vão sair: as características, se saem pela cláusula ou não e os jogadores emprestados que temos e que podem entrar nessa contabilidade. Está tudo a ser preparado. Acho melhor não fazer planos porque isto ainda não acabou. Vamos dar o máximo para ir à Liga dos Campeões, porque isso ajuda a manter o plantel. É importante mantermos os jogadores. Mais do que comprar.