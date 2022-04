Sebastián Coates deixou o último jogo do Sporting, diante do Boavista, com queixas físicas, não treinou com o restante plantel durante a semana e é baixa confirmada para a receção ao Gil Vicente neste domingo.

«O Coates não vai estar para este jogo. Estava em dúvida e achámos melhor não ter o Coates. Precisamos de ter todos no máximo. Uma equipa que é muito rápida também na forma como vai para o ataque e se o Seba não estivesse nas melhores condições, iríamos ter um problema na equipa e ele poderia ter um problema ainda mais grave e não vamos arriscar. Temos outros jogadores que estarão preparados, de certeza, para o jogo», disse Ruben Amorim na antevisão ao jogo da 32.ª jornada da Liga.

O treinador do Sporting desvalorizou os recentes resultados da equipa minhota, que não ganha desde o triunfo em Braga a 13 de março. «Olhamos muito para os jogos, não só para o resultado. E a verdade é que eles falharam muitos golos. Há fases assim. Mesmo nestes últimos jogos em que não conseguiram ganhar, em muitos deles, na minha opinião, mereciam ganhar», destacou, deixando grandes elogios aos gilistas, que estão no 5.º lugar do campeonato.

«Eles tiveram muita qualidade durante este ano e cresceram muito. Têm um 4x3x3 muito de equipa grande e é uma equipa muito bem trabalhada. Um transição defensiva muito boa, muito boa a forma como ele [Ricardo Soares] meteu aqueles jogadores em posse de bola. O treinador teve um grande impacto na equipa. Vai ser um jogo difícil, as duas equipas ainda têm objetivos na época e, apesar dos momentos, e nós também viemos de duas derrotas difíceis de gerir, vão-se apresentar bem, com vontade de vencer e é isso que vamos tentar fazer.»