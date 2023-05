Ruben Amorim foi questionado neste sábado sobre alegadas reuniões que tem marcadas com Tottenham e Chelsea. O treinador do Sporting respondeu ao tema na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira e começou por dizer que «ser cobiçado é subjetivo» e até brincou com a situação, numa fase inicial.

«Tem-se falado nos jornais, parece o meu amigo Beto [ex-jogador dos leões] e o meu amigo Luisão [antigo jogador do Benfica] , que todos os anos saíam para aqui ou para ali», disse Amorim.

«Não posso estar todas as semanas de estar a falar no mesmo. Fui acusado, com razão, de criar alguma instabilidade quando disse que temos de esclarecer coisas em casa. Nada mudou na minha ideia. Não comento, sou treinador do Sporting e sou muito feliz. Falhei aqui ou ali nesta época e tenho de melhorar. Não tenho reuniões marcadas com ninguém, só com o Sporting. Nem da minha parte, nem do meu agente Raul Costa não houve ninguém a dizer que tinha reuniões marcadas», finalizou o treinador.