Ruben Amorim tem tudo acertado para assinar um contrato de duas épocas e meia com o Manchester United e tem à espera um salário de oito milhões de euros por temporada, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico de 39 anos já decidiu a sua saída de Alvalade e neste momento espera pela desvinculação com o Sporting, que poderá passar pelo acionamento da cláusula de rescisão por parte do clube inglês.

Segundo apurou também o nosso jornal, com o técnico seguirão para Old Trafford os adjuntos Carlos Fernandes e Adélio Cândido, bem como o treinador de guarda-redes Jorge Vital.

João Pereira é o provável sucessor de Amorim. De acordo com o que o Maisfutebol também apurou, o ainda treinador da equipa B do Sporting deverá renovar contrato com os verde e brancos para assumir a equipa principal.