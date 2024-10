Ruben Amorim garantiu que João Pereira está preparado para dar conta do recado à frente da equipa principal do Sporting.

«Se tenho falado mais com ele nos últimos dias? «Não, mas se me perguntarem se está preparado para outros voos, digo claramente que sim. Não só pelo João Pereira, mas também pela equipa técnica. Pelo conhecimento, pelo que vi na equipa B e pela qualidade que os jogadores demonstram, física e taticamente quando os chamo. Não é preciso quase trabalho nenhum e o Quenda é prova disso... (...) O João Pereira está claramente preparado para outros voos, foi jogador de grandes clubes, tem muita maturidade, personalidade. Não estou a dizer nada: estou apenas a dizer que, na minha opinião, ele está preparado para qualquer coisa», disse.

O treinador do Sporting, que falava na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, agendado para esta sexta-feira em Alvalade, revelou ainda uma das coisas que mais tem mexido com ele em todo este processo: a época terminar e o Sporting falhar o objetivo do bicampeonato tantas vezes repetido por ele. «Se alguma coisa acontecer, o maior medo é esse: de poder ser uma das razões para alguma coisa acontecer fim do ano. Esse, mais do que falhar noutras situações, é se calhar o meu maior medo», destacou.