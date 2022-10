O treinador do Sporting, Ruben Amorim, confirmou este sábado a titularidade do guarda-redes Franco Israel e do médio Sotiris Alexandropoulos para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ante o Varzim, dando ainda Arthur Gomes como baixa devido a virose e Jovane Cabral nos convocados para o duelo da prova rainha.

O técnico enumerou, além de Arthur, que «seria titular», outros nomes do plantel que apanharam uma virose e que estão em dúvida, casos de Pedro Porro e Flávio Nazinho, sendo que Diego Callai é baixa pelo mesmo motivo. Já quanto a Sebastián Coates e St. Juste, continuam de fora, por questões físicas.

«Baixas para amanhã: o Arthur que seria titular apanhou uma virose, o Porro está mais ou menos, não sabemos se vai, mas está diferente do Arthur. [O Porro] está [com virose], mas vai dar, calma. O Nazinho também recuperou, mas também está com virose, o Callai não pode jogar, está com a virose», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«O Seba [Coates] não recuperou, em relação ao Franco e ao Adán pensámos muito que neste momento precisávamos de uma referência - não tendo o Seba o Adán podia jogar - mas vai jogar o Franco, porque deu grande resposta, porque é muito adulto e porque o Inácio vai ser o capitão e precisa destes momentos, de ser o líder da equipa. O Sotiris vai jogar porque o Ugarte está todo roto, digamos assim, (risos) e precisa de tempo também. O resto não vou dizer porque o Tiago [treinador do Varzim] está a ouvir a conferência e não quero dar tudo. O Jovane vai ser convocado, de resto ninguém recuperou, está tudo no mesmo: St. Juste não dá, Seba não dá», referiu.

O Varzim-Sporting joga-se a partir das 19 horas de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.