Ruben Amorim assumiu que o Sporting está a equacionar a contratação de um defesa-central que poderá chegar aos leões neste mercado de inverno.

«Queremos procurar mais um central de pé direito. Poderá entrar alguém», referiu o treinador dos leões em conferência de imprensa.

Nos últimos dias saíram na imprensa várias notícias a dar conta do interesse do Sporting em Ousmane Diomandé, defesa-central (de pé direito) costa-marfinense que está cedido pelos dinamarqueses do Midtjylland ao Mafra, da II Liga. «Não vou dizer se é o Diomandé e não vou dar uma análise do jogador porque nunca o faço quando não é jogador do Sporting», acrescentou Amorim.

A pouco mais de dez dias do encerramento do mercado, o técnico leonino falou ainda sobre os desafios de gerir tudo isto e manter os jogadores focados no trabalho diário. «Todos os treinadores sofrem um bocadinho disso até em clubes grandes, onde há jogadores que querem sair. Não é o caso. Agora, nós sabemos que há jogadores que vão sair do Sporting, é normal. Durante o mês podem andar um bocadinho mais ansiosos, porque os empresários falam com eles e há reuniões. E isso é impossível não mexer com o jogador. Mas nós tentamos levar isso de forma natural, falando com eles, como falávamos com o Nuno Mendes e o Matheus Nunes, que saiu no último dia. É avida deles. o que lhes damos é o conforto de estarem num grande clube. Têm o apoio de todos, jogam e depois é tentar gerir e enquadrar tudo de acordo com características deles. É tentar conhecer os jogadores e tranquilizá-los, falar muito nas tarefas e deixar o mês passar. Não muda muito para o treinador, que tem de estar um bocadinho mais atento e entender que podem estar mais ansiosos num ou noutro treino ou num ou noutro jogo, porque há reuniões, etc. É a gestão normal de um treinador e vejo isso com naturalidade», disse.