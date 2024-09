Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Lille no Estádio José Alvalade:

[Sobre a estreia de Conrad Harder]

«É um jogador que, no pouco tempo em que esteve no campo, mostrou muita coisa que tem. Pressionou todas as bolas, conseguiu cabecear uma bola num livre, segurou a bola de costas, sofreu falta e ajudou-nos a subir a equipa. Caiu no lado direito e conseguiu carregar a bola a ser pressionado e ganhámos um lançamento. Confirmou aquilo que vimos nele, precisa de tempo de treino. Nós temos tido pouco tempo de treino com toda a gente. Precisa de treino, assim com o Maxi Araújo, de perceber melhor o jogo da nossa equipa.

Mas acho que está claro que temos ali um jovem jogador que nos vai ajudar muito.»