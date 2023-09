O Sporting venceu na noite de quinta-feira em casa do Sturm Graz, no arranque da fase de grupos da Liga Europa, o que significa que Ruben Amorim conseguiu, estatisticamente, o melhor arranque de temporada desde que está nos leões.

Até agora, a equipa verde e branca realizou seis jogos em 2023/24: ganhou cinco – Vizela, Casa Pia, Famalicão, Moreirense e Sturm Graz – e empatou apenas um, em casa do Sp. Braga, na quarta jornada.

Ora, próximo disso ficou apenas o arranque de 2021/22, em que o clube de Alvalade triunfou em quatro dos primeiros seis encontros que disputou.

Começou logo com a vitória na Supertaça frente ao Sp. Braga, aos quais se seguiram os resultados positivos diante de Vizela, novamente o Braga e a B SAD. Nas jornadas quatro e cinco da Liga vieram os empates com Famalicão e FC Porto.

Na temporada do título, em 2020/21 foram quatro vitórias nos primeiros seis compromissos: Aberdeen, Paços de Ferreira, Portimonense e Santa Clara.

Para o campeonato, o único empate deu-se na receção ao FC Porto, enquanto a única derrota aconteceu frente ao LASK Linz, na goleada sofrida em Alvalade (4-1), e que afastou logo aí os leões da Liga Europa.

O pior dos começos de época deu-se há um ano, no arranque de 2022/23, no qual o Sporting ganhou apenas três vezes em seis jogos.

A abrir houve um empate ante o Sp. Braga, ao qual se seguiu a vitória caseira com o Rio Ave. Depois houve as derrotas com o FC Porto e o Desp. Chaves, antes de mais dois triunfos: Estoril e Eintracht Frankfurt.

2023 ao nível de 2019

Numa última nota, refira-se que o início de Ruben Amorim no Sporting, já na reta final da época 2019/20, está ao nível do que se tem visto em 2023/24: foram cinco vitórias – Desp. Aves, Paços de Ferreira, Tondela, B SAD e Gil Vicente – e apenas um empate, em casa do Vitória de Guimarães.