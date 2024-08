Rúben Amorim, em conferência de imprensa, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Rio Ave, a contar para a primeira jornada da Liga:

«O principal era a vitória, era importante vencer por todo o contexto. Começar bem, depois pela forma como jogámos, isso foi muito importamte, limitámos muito o jogo do Rio Ave, fomos fortes na pressão, tivemos qualidade com a a bola. Eles tinham uma linha muito subida, e acho que conseguíamos fazer melhor, mesmo com as oportunidades que tivemos. Devíamos ter marcado mais golos. É difícil no fim do jogo, fica sempre esta pequena sensação de que podemos ser melhores nestes pequenos detalhes.»

«Em relação ao golo, são os princípios de jogo, podemos fazer uma linha melhor. O Ousmane estava a voltar para a posição, quando o avançado ficou na posiçao do Quaresma. Quando há pressão alta, acontecem estes problemas. O Ousmane tem de confiar no guarda-redes. Não quero ser duro com eles, numa semana muito difícil em que ganhamos muito bem, com um jogo de qualidade.»