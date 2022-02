Ruben Amorim considerou que o Sporting vai ter pela frente, neste domingo, um adversário difícil, apesar de reconhecer que o Estoril não atravessa a mesma fase do início da temporada.

«Temos sempre o mesmo objetivo, que é vencer o jogo contra uma equipa que sabe o que faz e com rotinas bem trabalhadas já com um ano de trabalho muitos deles. Iniciaram muito bem, depois há uma normalização, digamos assim, de uma equipa de qualidade com um treinador de qualidade e com várias soluções», começou por dizer o treinador do Sporting na antevisão à partida da 23.ª jornada da Liga.

Depois de ter estado muito tempo sem ganhar, a formação canarinha vem de uma vitória e não sofreu qualquer golo nos últimos três jogos. «O Estoril sempre foi uma equipa que defendeu muito bem. Que contra nós variou entre uma linha de cinco e de seis. É forte na transição. Teve um período de mais qualidade no início em termos futebolísticos, mas ideia e a forma de estar estão sempre lá. Sabemos que num campeonato há oscilações e temos a certeza de que vai ser um jogo muito difícil, onde eles vão estar à vontade. Além da vitória que tiveram, jogar em Alvalade retira-lhes pressão e tendo bons jogadores vão de fazer de certeza um bom jogo», projetou o treinador do Sporting, que frisou a importância de somar os três pontos para consolidar o segundo lugar e ambicionar uma aproximação ao FC Porto.

«O que queremos fazer é mais uma vez o que fizemos nas outras vezes. Sair da Liga dos Campeões e perceber que o campeonato é muito importante para nós e a nossa prioridade. E fazer essa ligação: ainda não saímos da Liga dos Campeões oficialmente, mas já estamos a pensar em voltar lá. E isso passa muito por tentar ganhar os nossos jogos e é isso que vamos tentar fazer.»

Para o jogo deste domingo, em Alvalade, o Sporting não poderá contar com Coates, Esgaio, Palhinha e Tabata, todos por castigo, mas Amorim relativizou esse tema. «Temos jogadores suficientes e de qualidade para fazer frente ao Estoril. Também vamos voltar a levar o Dário [Essugo], por exemplo, e isso dá-nos sempre espaço para continuarmos com o nosso projeto e isso é muito importante para nós. O que temos de fazer é sermos muito intensos. Temos a obrigação de vencer», apontou, assumindo que a equipa é mais forte quando tem todos os jogadores disponíveis, mas que, ainda assim, está «forte no seu espírito».