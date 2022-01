Líder durante grande parte do campeonato da época passada, o Sporting encontra-se nesta altura numa posição bem diferente, já que tem uma desvantagem de seis pontos para o atual líder da Liga, o FC Porto.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Santa Clara, das meias-finais da Taça da Liga, Ruben Amorim reconheceu que é bom disputar um troféu na resposta a uma derrota [frente ao Sp. Braga] e que a equipa está a «estranhar» esta nova posição de correr atrás.

«Obviamente que é bom lutar por títulos. Mas mesmo se fosse um particular, o que interessa é vencer, é sempre importante, ajuda qualquer grupo. Vamos jogo a jogo, mas com o objetivo de vencer esta Taça da Liga», afirmou o treinador do clube de Alvalade.

E como está o balneário? «As sensações são diferentes para toda a gente que anda na academia, isso é bom, é um sinal de exigência e de que já não estávamos habituados. O grupo sente as derrotas, e o que fizemos foi perceber o que falhou. Percebemos que as derrotas [frente a Santa Clara e Sp. Braga] são diferentes, assim como as sensações», começou por responder.

«Estamos a correr atrás, no ano passado nunca tivemos isso, e acho que isso sente-se durante a semana e durante o jogo. São sensações novas, os jogadores têm de adaptar-se. Só nos ajuda a crescer, mas não são tão agradáveis como no ano passado», acrescentou.

O Sporting defronta o Santa Clara esta quarta-feira, em Leiria, a partir das 19h45.