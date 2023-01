Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o empate com o Benfica no Estádio da Luz:

[O que faltou ao Sporting para que fosse possível não ter duas vantagens anuladas?]

«Defrontámos uma grande equipa e depois precisamos, ao longo dos 90 minutos, da consistência que tivemos na primeira meia-hora. E isso requer tempo para uma equipa que sofre alterações.

Mas mantivemos sempre uma grande consistência a defender e a atacar. Atacámos de formas diferentes quando teve de ser e adaptámo-nos ao jogo. Tentámos sempre ganhar o jogo, mesmo no fim, mas acabámos por não conseguir. Perdemos duas vezes a vantagem em lances que já tínhamos preparado, mas eles são muito bons jogadores. Sabíamos que o Gonçalo entrava muito ao primeiro poste e foi isso que ele fez no primeiro golo, em que a bola passou por muita gente.

Mesmo assim, numa equipa que não vem num bom momento e que está a fazer uma época difícil, a forma como conseguimos segurar o jogo e voltámos depois a atacar mesmo quando sofremos os golos, mostra que esta equipa é um bocadinho bipolar. Eles têm talento, mas para se ter este rendimento igual à forma como entrámos neste jogo, é preciso tempo e experiência, que eles vão adquirir com o tempo.»

[Com que sentimento sai o Sporting deste jogo?]

«Pelo resultado, frustração. (…) O que demonstrámos na primeira parte hoje era o que devíamos ter feito no jogo anterior com o Marítimo e isso deve ser uma grande frustração para o treinador e para os nossos jogadores, que têm de entrar assim, estar concentrados. Se não estiverem no máximo não ganharemos jogos. E o que custa mais é isso: é ter de ganhar sempre. Quando eles estiverem concentrados [sempre], vão ter outro nível.

Frustração pelo resultado, mas confiante, porque um treinador tem de olhar para o presente e para o futuro e estou satisfeito por poder agarrar-me a qualquer coisa para os fazer crescer. Mas devíamos ter ganho porque precisamos mais dos pontos do que o Benfica.»

«Nos primeiros 30 minutos é que fomos a equipa que acho que devemos ser, como quando ganhámos ao Tottenham e ao Eintracht. Esses momentos têm a ver com o talento dos jogadores; a consistência tem a ver com o treinador e eu fico muito triste quando os meus jogadores me fazem isto, mas estou feliz por hoje. Se olharmos para os pormenores, os jogadores melhoraram.»

[As duas equipas mostraram muito respeito uma pela outra a partir de uma determinada fase do jogo ou ambas quiseram sempre ganhar?]

«Acho que ambas quiseram ir ao terceiro golo e ganhar o jogo, mas ambas tiveram muito respeito uma pela outra. E isso vê-se pelas oportunidades que houve no fim. Nós em transição e o Benfica num jogo diferente. Está no ADN de Sporting e Benfica ganhar sempre o jogo, mas também houve muito respeito para não perderem o jogo no fim.»

[O que se passou no túnel? Confusão?]

«São coisas que aconteceu no túnel. Está lá a polícia para ver o que se passou e não estamos aqui para alimentar um problema. Acontece, as duas equipas querem ganhar, são dois grandes clubes e nada mais do que isso.»