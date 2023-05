Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 4-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

[O que achou da exibição de Tanlongo e se foi o último jogo antes do Mundial sub-20, para o qual foi convocado:] «O Mateo, vamos dispensá-lo. Fez um trabalho excelente, acho que cresceu. Não sei se vós conseguis ver, mas fisicamente acho que ele cresceu bastante. Teve um período sem treinar e depois entrou em andamento. Não teve muitas oportunidades, mas é um jogador no qual acreditamos muito. Ainda não deu bem para ver o potencial dele, porque o treinador não lhe dá muito tempo de jogo. Não foi possível, senti que não era a melhor fase para meter o jogador, mas certamente vai dar frutos no Sporting e vai jogar pela seleção da Argentina num Mundial que é importante para ele.»

[Indicações a Morita ao longo do jogo na saída de bola:] «Queríamos que ele estivesse mais ou menos na mesma linha do que o Manu [Ugarte] e foram as indicações normais de jogo.»