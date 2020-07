A conferência de imprensa foi de antevisão ao jogo com o Vitória de Setúbal, da 33.ª jornada da Liga, mas Rúben Amorim foi questionado sobre a primeira derrota ao serviço do Sporting, na ronda anterior, em casa do FC Porto.

O técnico leonino reconheceu a justiça do resultado, mas defendeu que a sua equipa podia ter feito mais.

«Podemos fazer melhor. Nesta situação, poderíamos ter jogado melhor. O que mais disse aos jogadores esta semana é que não podemos arranjar desculpas a toda a hora. A equipa que está no Sporting podia ter vencido aquele jogo. Tínhamos capacidade... não digo que a vitória do FC Porto não seja justa. Espero mais e exijo mais, mas sei que eles deram o máximo. Não há desculpas nenhumas, sabemos do momento em que estamos, mas podíamos fazer melhor», afirmou.

«Espero uma resposta normal, temos um jogo para vencer, ainda temos um objetivo importante. Senti a equipa bem durante a semana, acho que a derrota não teve impacto, apesar de o ambiente não ter sido o mesmo. Acho que o facto de a época terminar e a outra estar tão próxima afeta mais os jogadores. É bom que afete o ambiente e que eles sintam as derrotas, é sinal que estávamos habituados a somar pontos e a vencer. Espero um bom jogo da minha equipa [frente ao V. Setúbal]», disse ainda.