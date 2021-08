Ruben Amorim reagiu com bom humor ao sorteio da Liga dos Campeões, que coloca o Sporting como cabeça de série do Grupo C, tendo como adversários Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas.

«A Liga dos Campeões é um mundo para a maioria dos jogadores, é um mundo novo para o treinador. Um treinador que tem um registo péssimo na Europa. Portanto, é com muito entusiasmo que vamos a jogo. Jogo a jogo iremos ver o que vai acontecer», afirmou o técnico leonino, reagindo assim ao sorteio da véspera, na conferência de antevisão do jogo frente ao Famalicão.

Recorde-se que como técnico, Amorim perdeu três dos quatro jogos disputados na UEFA: em 2019/2020 foi eliminado da Liga Europa ao perder por duas vezes frente ao Rangers, nos 16-avos de final. Na época seguinte, já no Sporting, venceu o Aberdeen na 3.ª pré-eliminatória, mas foi eliminado a seguir pelo LASK Linz, ao perder em Alvalade por 4-1 num play-off disputado num jogo único.