No final do empate em Moreira de Cónegos, Ruben Amorim disse que, por um lado, até tinha sido bom empatar daquela forma para ver se as pessoas paravam de falar da estrelinha. Ora este sábado, o treinador foi questionado se aquela também era uma mensagem para dentro.

«Não, foi apenas um comentário a seguir ao jogo, porque tanto se fala da estrelinha do Sporting e na verdade acontece a todos. Não sinto que os jogadores facilitem. Os jogadores são rigorosos em tudo o que fazem», começou por responder o treinador leonino em conferência de imprensa.

«Somos uma equipa jovem, que no fim dos jogos se sente confortável e talvez não tenha sido tão acutilante como já foi, mas se fizermos uma análise rigorosa as equipas no início do campeonato davam-nos muito espaço nas costas que agora já não dão e nós usávamos muito esse espaço.»

«A meu ver os jogos não são divididos. Claro que temos de melhorar e criar um número maior de oportunidades, mas o domínio está lá. E a verdade é que temos vencido. Tivemos agora um empate, a meu ver injusto, aos 90 minutos, enfim, temos de continuar por este caminho.»

Ruben Amorim revelou de resto que não tem dúvidas que os jogadores vão dar uma resposta forte ao empate em Moreira de Cónegos. Aliás, já começaram a dar.

«A resposta a este empate começa a ver-se no início da semana e o que eu sinto é que temos muitos inconscientes na equipa. A verdade é que senti a equipa muito bem», referiu.

«Mais importante do que o resultado é a forma como jogamos, porque há sempre um dia menos bons em que não vais ganhar. Eu fui criticado quando disse a seguir à derrota com o LASK que não podia pedir mais aos jogadores, mas é a verdade: custou-me mais a vitória sobre o Santa Clara, em que ganhámos aos 90 minutos e deixámos correr o jogo, do que este empate com o Moreirense, em que os jogadores fizeram o máximo e controlaram o jogo de maneira a conseguir uma vitória mais calma.»