Quinze golos marcados e nenhum sofrido. É este o registo do Sporting nos últimos cinco jogos, quatro dos quais para a Liga e um para a Champions.

Se a capacidade goleadora é algo que a equipa de Ruben Amorim parece manter intocável desde a época passada, na segurança defensiva parecem notar-se passos em frente, não obstante a perda de Sebastián Coates no último defeso e as lesões que têm obrigado o técnico dos leões a fazer alguma rotação no tridente do setor mais recuperado.

«A equipa cresceu muito na forma como reage. Acho que ainda estamos mais rápidos e isso tem a ver com as características dos jogadores. Senti bastante conforto dos jogadores em ficarem homem para homem. Antes, tínhamos cuidado em não deixar o Seba assim. Se tivéssemos de baixar, o Seba também tinha outra capacidade para defender a área», começou por explicar após ser questionado sobre o bom rendimento defensivo mesmo após a perda de uma unidade nuclear na equipa.

«Não diria que estou surpreendido, mas acho que cresceram muito rápido e adaptaram-se muito bem ao um para um e muitas vezes longe da nossa baliza. Acho que é assim que temos de continuar a defender, principalmente no nosso campeonato», acrescentou.

Apesar da satisfação com a resposta dos jogadores, o técnico dos leões assumiu que a defesa ainda precisa de ser testada em contextos mais exigentes e para os quais, entende, podem não ter características que os permitam lidar com isso com a mesma segurança de jogadores do passado recente.

«Acho que estamos no caminho certo, mas imagino sempre jogos mais difíceis em que jogamos mais perto da área. Porque não passamos muito tempo lá nos jogos, não temos muito tempo para treinar e as características dos jogadores não são perfeitas para defender a área como era com o Feddal, o Neto e o Seba Coates. (...) Nos jogos da Liga dos Campeões teremos de ter outra capacidade para defender a nossa baliza. (...) Sinto que vamos ter testes onde todas estas coisas que eu digo às vezes no fim dos jogos [n.d.r.: os reparos à equipa mesmo quando ganha] vão ser muito claras para toda a gente. Tenho essa ideia. E que vamos sofrer. No fim dos jogos tento demonstrar aos jogadores que haverá jogos em que não vamos ficar desiludidos, mas vamos ter outra ideia da nossa valia», frisou.

Ruben Amorim falou ainda sobre Debast, que tem estado a crescer nos últimos jogos após o mau jogo de estreia pelos leões na Supertaça diante do FC Porto. «As características estão lá e são muito claras. Deu para ver nos últimos jogos. É agressivo e muito rápido a chegar à bola, [mas] tem um problema na agressividade em duelos mais perto da área. Com bola é muito bom e fez a formação como médio. Tem muita capaciade para lançar os nossos avançados e jogar entrelinhas nos alas. O que observámos no Anderlecht estamos a ver aqui», disse sem confirmar se o belga será titular nesta sexta-feira. «O Quaresma recuperou e vamos ver a luta entre eles. Mas é o jogador que vimos e tem espaço para melhorar.»