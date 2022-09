Depois do Tottenham, o Boavista.

A viagem do Sporting na Liga tem como próxima paragem o Bessa, numa altura em que o emblema de Alvalade atravessa a melhor fase da época.

Ruben Amorim, no entanto, mantém os pés bem assentes no chão e pede humildade à equipa. «É sempre complicado trabalhar uma série com tantos jogos seguidos. Sabemos da importância do jogo, da nossa posição no campeonato», começou por dizer o treinador, em conferência de imprensa.

«O Petit conhece-nos bem, o Boavista tem os mesmos pontos que nós [tem 12, contra 10 do Sporting]. Sabemos o ambiente que há no Bessa, temos de ser muito humildes, ainda não fizemos nada. O normal é isto, ganhar: seja em Portugal ou na Europa», acrescentou.

Amorim reconheceu que olhou para o jogo recente que o Boavista fez frente ao Benfica, mas também se guiou pelo duelo entre axadrezados e leões: «Olhámos para o jogo do Benfica porque foi um dos últimos, mas olhámos mais para o jogo entre nós da época passada. A ideia não mudou muito, olhamos um pouco para as características dos jogadores e s jogos recentes ajudam-nos nisso, mas a ideia já estava lá. E o jogo entre as equipas dá uma maior perceção do que pode acontecer no jogo. olhamos para todos os jogos, mas o grande foco são os jogos entre as nossas equipas.»

De resto, o técnico verde e branco admite que a pausa para as seleções poderá ser boa para trabalhar com alguns jogadores, mas reforça: primeiro é preciso vencer o Boavista.

«A pausa pode ser boa, há jogadores que vão para a seleção, não jogam e esses casos são os mais preocupantes. Com os que ficam cá podemos trabalhar mais, ou ‘limpar’ alguns do cansaço. Tenho pena que o Sotiris vá para a seleção, precisávamos que ficasse aqui. Aconteceu o mesmo o Ugarte, o ano passado, por isso é que ele demorou muito a adaptar-se. O nosso foco está em toda a equipa, mas quando penso nisso penso no Arthur, ou o Rochinha. Vamos aproveitar esse tempo todo para trabalhá-los, temos um jogo de treino, está tudo planeado», referiu.

«A melhor forma de preparar essa sequência é ganhar ao Boavista, se não vamos estar a remoer coisas durante a paragem. Boletim clínico? o Neto passa por mim todos os dias sem proteção no joelho para ver se eu meto a jogar. Não vai jogar, mas vai recuperar mais cedo. O Jovane é o mais atrasado, acho eu. O St. Juste também já está a ir ao campo e a trabalhar. Eles todos querem jogar, porque se a equipa continuar assim será muito difícil entrar», rematou.

O Sporting, refira-se, defronta o Boavista este sábado, a partir das 20h30, em jogo da sétima jornada da Liga. SIGA AQUI A PARTIDA AO MINUTO.