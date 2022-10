Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview à Sport Tv, depois da derrota em casa do Arouca (1-0), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«[Foi um jogo] Muito parecido com o que tem acontecido esta época: dominámos os jogos e não conseguimos marcar. Uma bola parada voltou a resolver o jogo, nós tivemos várias e não conseguimos.

[Alterações no onze] Era algo que já estava pensado, às vezes metemos uns no início e depois, quando estão mais cansados, tirámo-los no fim. Queríamos fazer ao contrário, mas claramente não foi pelas alterações, porque todos os que entraram na primeira parte estiveram muito bem.

Não era um risco, é uma gestão. Os outros estão mais cansados e precisávamos de energia e dinâmica, que tivemos mas não conseguimos marcar.

[Nove jogos seguidos a sofrer] Estamos sempre mais longe de ganhar jogos quando sofremos golos e em poucas oportunidades. Temos de melhorar.

[12 pontos de distância para o líder] Indiferente. O Sporting tem sempre uma palavra a dizer porque vai jogar contra os adversários todos. Vamos ao próximo jogo.»