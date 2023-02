Com o Sporting no quarto lugar do campeonato, fora da Taça de Portugal, vice-campeão da Taça da Liga e a lutar pela permanência na Liga Europa, Ruben Amorim compreende que os adeptos deixem de ir ao estádio e as bancadas de Alvalade estejam mais despidas, embora acredite que isso não condiciona o rendimento da equipa.

«Fomos campeões sem adeptos. Às vezes, as coisas não correm bem e isso também é o reflexo da nossa época. É uma escolha dos adeptos irem ou não, temos de perceber que houve jogos a uma hora tardia, temos de olhar para o contexto de cada jogo. Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas. Estamos no quarto lugar, temos de assumir isso e fazer o nosso papel e depois os sportinguistas voltarão em peso ao estádio. Mas nunca sentimos falta de apoio. Não somos ingénuos ao ponto de pensar que numa época difícil, não vencemos a Taça da Liga, saímos da Taça de Portugal, estamos em quarto no campeonato... temos de perceber isso. Vejo isso com normalidade no mundo do futebol», reconheceu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Desportivo de Chaves.

Amorim explicou ainda de que forma lida com os ciclos negativos da equipa, como aquele que atravessa neste momento.

«Tenho aprendido que consigo sobreviver a estas fases. Quando estamos a ganhar, imaginámos como se estão a sentir os outros treinadores das equipas grandes nestes ciclos e como deve ser difícil gerir. É mais fácil do que pensava, ficamos sem dormir mas é gerível. Tivemos fases em que ganhávamos e, com tantos jogos, deixámos passar algumas coisas e isto faz-nos pensar no que temos de mudar e como planeamos a próxima pré-época, alterações ao sistema ou à forma de jogar. Isto vai dar-nos muito jeito no futuro, mas custa muito», admitiu.

«Muitos dos jogadores que ganharam o campeonato já não são os mesmos, não sei como iriam gerir isto, mas tenho a certeza que o Palhinha, o Matheus Nunes ou o Nuno Mendes iam gerir de outra forma e se calhar não teríamos os mesmos problemas. Estas fases são difícieis, mas vamos crescer com elas. Vou ser melhor treinador e a equipa vai ser melhor no futuro», atirou.

O Sporting joga em Chaves esta segunda-feira, às 19h00, numa partida para seguir ao minuto no Maisfutebol.