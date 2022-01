Ruben Amorim prefere manter-se à parte do processo eleitoral no Sporting, mas também diz que não pode esconder que tem uma «ligação especial» com a direção liderada por Frederico Varandas. O treinador entende que a escolha do próximo presidente cabe aos sócios, mas deixou clara a sua preferência para o futuro.

«Não gosto de me pronunciar sobre esse assunto, mas obviamente que [Frederico Varandas] foi alguém que apostou em mim. A relação pessoal que mantenho com a direção, não vou estar a mentir, que tenho uma ligação diferente, mas as eleições são para os sócios do clube», destacou.

O treinador Ruben Amorim, campeão ao fim de dezanove anos, será um trunfo da atual direção, mas o treinador entende que os sócios devem olhar para o «todo». «Na altura têm de olhar para o todo, para o futebol, para as modalidades, para o que é o clube em si e decidirem. Não podem olhar só para o futebol, se gostam do treinador ou se não gostam do treinador. Deixo isso para os adeptos, mas obviamente tenho uma ligação especial com esta direção e não o vou esconder», acrescentou.