No espaço de 24 horas, ou perto disso, o Sporting anunciou a renovação de contrato de três elementos da «espinha dorsal» da equipa: Nuno Santos, Pote e Gonçalo Inácio.

Ruben Amorim não esconde a satisfação, e diz que isso é um sinal de que os jogadores «estão de pedra e cal no Sporting». «Gostam de estar cá. O ambiente é muito bom e temos dado preferência à renovação de contrato de jogadores importantes. O treinador não podia estar mais satisfeito, e agora têm de continuar a trabalhar», responde o técnico leonino, na antevisão do jogo com o Casa Pia, da 2.ª jornada da Liga.