Ruben Amorim, treinador do Sporting, analisa a vitória sobre o Casa Pia, em jogo da 27.ª jornada da Liga, disputado no Jamor (3-4):

«O Casa Pia não atacou muito, mas houve alguma falta de agressividade, principalmente a seguir aos golos, parecia que estávamos em Braga novamente, na primeira jornada. E isso deixa o treinador longe de ter um sorriso na cara, mas sei que é difícil para os jogadores, não estar na luta pelo campeonato. Mas eles têm de lutar pela equipa, pelo clube, e sobretudo pelo futuro. Desbloqueámos as decisões, até a primeira decisão do jogo foi boa, mas esquecemos tudo o resto, ao sofrer três golos com o jogo controlado, após cinco jogos sem sofrer. Feliz pela vitória, mas temos de fazer melhor.»

É impossível atingir objetivos a defender assim. O terceiro lugar é o mínimo. Faremos essa avaliação no fim da época. O Casa Pia teve quatro lances e sofremos três golos, quando estamos em vantagem, e com um golo no primeiro minuto.»