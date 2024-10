O Sporting vai defrontar o Famalicão neste sábado, pelas 20h30, em jogo realizado em Vila Nova de Famalicão. Ruben Amorim fez a antevisão à partida nesta sexta-feira, em Alcochete.

Nela, o treinador do Sporting disse o que esperava do outro lado, prometendo dificuldades. «Não é só o clube. É o estádio, vive-se muito o jogo em Famalicão. É muito difícil bater as equipas do mister Evangelista. Demorámos muito até bater o Famalicão», recordou Amorim.

A formação nortenha ganhou Benfica, ditando o despedimento de Roger Schmidt. «Eles têm só uma derrota. Têm sempre jogadores talentosos e gostam de jogos grandes. Nestes jogos sentem-se muito confortáveis. Defendem muito bem, têm excelentes transições. Este ano jogam com um falso avançado, diferente do Cádiz, que era mais forte de cabeça e no apoio», destacou.

Amorim identificou outro traço. «Eles não dão muito espaço, têm uma rotina muito interessante entre o ala e o lateral na forma de marcar os nossos jogadores do corredor. Tivemos atenção ao posicionamento dos nossos médios», explicou.

Ruben Amorim resumiu que, apesar destas dificuldades, o Sporting está num momento «em que tem de ganhar estes jogos».