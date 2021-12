O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense (3-2), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[O que prefere no clássico, assumir a liderança ou alargar vantagem para o terceiro lugar?] «As duas situações são boas, é bom estar em primeiro lugar, seja qual for a vantagem, ainda ativa mais a sensação do jogo a jogo. Se perguntar ao diretor financeiro, se calhar preferia ganhar vantagem em relação ao terceiro lugar. Tudo o que vier é bom, ganhar hoje é que era importante. Sinto-me confortável na liderança, nem que seja um ponto. Ainda se vai perder muitos pontos, mas sendo sincero, preferia ficar na liderança.»