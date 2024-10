Ruben Amorim projetou o jogo com o Estrela da Amadora, com quem o Sporting joga nesta sexta-feira na jornada 10 da Liga, três dias depois do triunfo sobre o Nacional para a Taça da Liga.

«Não houve muito tempo para recuperar. Houve jogadores que não fizeram nada e outros mexeram um bocadinho. Fizemos o nosso trabalho tático. O Estrela mudou de um 4x3x3 para um 3x4x3, o que nos ajudou no sentido de já estarmos habituado ao encaixe. Precisamos de ganhar este jogo e queremos acima de tudo jogar bem no nosso estádio e manter a nossa posição no campeonato», disse, garantindo que a preparação do jogo foi «normal», apesar do aparato mediático em torno na iminente da saída para o Manchester United.

O treinador do Sporting elogiou a equipa que tem sido orientada nos últimos jogos por José Faria. Acima de tudo, o Estrela parece-me uma equipa mais agressiva. Vi o jogo com o Vitória, estão muito bem orientados na pressão e a forma como festejaram os golos revela que estão todos juntos na luta dos clubes da permanência e de querer melhorar: revela muita confiança, porque vi as declarações no final: disseram que seriam a primeira equipa a vencer em Alvalade e nós queremos evitar isso. Sabemos o que vamos enfrentar, o contexto em que estamos e queremos não só ganhar, mas também dar um bom espectáculo em Alvalade», vincou.

Ruben Amorim confirmou o regresso de Pedro Gonçalves à convocatória e referiu ainda que Eduardo Quaresma ainda está de fora das opções.