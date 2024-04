Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória no dérbi sobre o Benfica por 2-1:

[Com este resultado está mais perto de ficar no Sporting na próxima época? Fica no Sporting se for campeão?]

«Não vou falar do meu futuro. Quero sempre responder, mas há coisas às quais não posso responder. No início do ano, depois de termos ficado em quarto lugar, senti que tínhamos de fazer algo diferente para merecermos estar aqui. Sou treinador do Sporting, continua tudo igual e agora é pensar no jogo de Barcelos.

[Que marca terá o Sporting pós-Amorim?]

«Vamos ter de esperar para ver essa marca que fica porque acho que enquanto não terminar, seja agora, daqui a dois ou quatro anos, só vamos saber isso no fim. Estamos num momento em que podíamos fazer uma análise muito positiva, mas se não ganharmos o campeonato ficará uma coisa diferente da que imaginamos neste momento.»