O encontro em casa do Arsenal significa que Ruben Amorim tem mais uma oportunidade de se apresentar ao mundo do futebol, mas o treinador do Sporting desvaloriza o interesse dos clubes estrangeiros.

Na antevisão ao jogo com os gunners, o técnico dos leões salientou que se sente confortável no atual cargo e tentou desviar o foco para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

«Obviamente que isso é bom, mas, talvez pela minha carreira de jogador, sei que o futebol é o momento e tudo desaparece de um momento para o outro. Não há que fazer grande planos. Sou um treinador muito feliz, trabalho num clube onde sinto que tenho impacto, com gente que gosto, tenho um bom contrato (risos) e sinto-me feliz. Neste momento, não estou à procura de nada. O que tiver de acontecer no futuro vai acontecer, mas a minha ideia é continuar o nosso projeto no Sporting», começou por dizer Amorim na conferência de imprensa em solo britânico.

«Estando tão feliz não estando à procura de nada, isso passa-me completamente ao lado. Quero é mostrar uma equipa com identidade, porque a resposta que derem em campo é a minha imagem. Gosto dos meus jogadores, quero que tenham sucesso, que não sofram em campo e esse é o meu pensamento. Não estou nada preocupado comigo porque tudo na minha vida foi muito rápido e aconteceu quando eu não queria. O futebol é mesmo assim. Há que não pensar nisso e levar como algo normal no futebol, o importante amanhã [quinta-feira]é ganhar e quero ganhar pelos meus jogadores e pelo meu clube e não a pensar noutros campeonatos, porque estou muito feliz onde estou», acrescentou.

Depois do empate a dois golos em Alvalade, Arsenal e Sporting jogam na quinta-feira, às 20h00, em Londres, num jogo para seguir ao minuto no Maisfutebol.