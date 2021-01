Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-0 sobre o Sp. Braga:

[Sobre o mercado de janeiro. Qual é a abordagem que quer que o Sporting tenha nesta janela?]

«Depois de um jogo destes, em que falta muita coisa e temos de melhorar em muitos aspetos, e depois do comportamento deles estar a falar que precisamos deste ou daquele jogador acho que não cai bem e quero enaltecer o trabalho do grupo. Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho.

Mas se houve mudanças é a pensar não só em hoje, mas no projeto.»