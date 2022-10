Ruben Amorim já tinha dito que não está a ser equacionado um possível reforço do plantel do Sporting no mercado de janeiro e nesta segunda-feira, na antevisão ao jogo com o Eintracht Frankfurt, o técnico dos leões repetiu a ideia que não é para mudar mesmo que entrem nos cofres do clube mais 9,6 milhões de euros correspondentes a um apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Temos claro aquilo que queremos fazer e não mudamos consoante os resultados. Obviamente que as competições em que estamos inseridos mexe com o número de jogadores, mas a nossa ideia não é procurar assim ninguém no mercado, porque também não sabemos o que vai acontecer», disse.

E é por não saber o que vai acontecer, sobretudo após um Mundial que se joga entre novembro e janeiro, que Amorim não afirma taxativamente que não haverá reforços em janeiro. «Tudo pode acontecer. Podemos ir, podemos não ir. Neste momento, na minha cabeça não está chegarmos a janeiro para investir neste ou naquele jogador. Não há nenhum jogador pensado. Sabemos os jogadores que temos, temos o nosso scouting e fazemos essa observação. Queremos apostar em jovens para rentabilizar. Não somos parvos e sabemos quais são os jogadores atrativos no mercado e temos de salvaguardar essa situação. O plano está traçado e não vamos alterar», concluiu